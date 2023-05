Nuovo 730, come ricevere tutte le detrazioni con la dichiarazione dei redditi e avere i soldi già a luglio

Domani è il D-Day: dopo che la dichiarazione dei redditi precompilata è stata resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sarà finalmente possibile inviarla telematicamente.

Sono diverse le novità del 730 di quest'anno, a partire dalle nuove aliquote Irpef, per effetto della riforma entrata in vigore nel 2022 per volere dell'allora governo Draghi (in attesa delle modifiche della delega fiscale del governo Meloni). Anche sulle detrazioni ci sono delle piccole modifiche rispetto allo scorso anno.

Per ricevere il prima possibile in busta paga eventuali conguagli (cioè la differenza tra quanto si deve al Fisco e quanto spetta), è bene controllare tutte le spese già registrate ed eventualmente integrarle. Con l'invio entro il 31 maggio, quindi, i rimborsi fiscali possono arrivare già a luglio, assieme allo stipendio relativo al mese precedente. Ecco quali sono le detrazioni spettanti e come controllarle.