730 precompilato, modifiche da mercoledì: i documenti da conservare nel nuovo invio. Ecco come evitare errori (e come rimediare)

730 precompilato 2023, l'Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale per consegnare i modelli per la denuncia dei redditi relativi a quelli percepiti nel 2022. I contribuenti avranno così la possibilità di scegliere se accettare il 730 così com'è oppure se integrare la dichiarazione ( 730 o Redditi) e procedere poi al clic finale di invio. Ma come funziona la modifica? Quando il nuovo invio? Come spiegano le Faq delle Entrate, «il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 17 maggio».

Bonus affitti (fino a 2mila euro) nel 730: ecco come funziona e come ottenere le detrazioni