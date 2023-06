Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano, poi il messaggio all'amante: «Sono libero, non è figlio mio»

Alessandro Impagnatiello è il fidanzato di Giulia Tramontano e padre del bambino che la ragazza uccisa a 29 anni portava in grembo. È stato proprio lui a denunciarne la scomparsa da Senago domenica 28 maggio, per poi passare, nel giro di pochi giorni, a indagato per il suo omicidio e infine reo confesso: durante la notte tra mercoledì e giovedì ha confessato di averla uccisa e indicato agli inquirenti dove cercare il corpo. Impagnatiello è indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

Alessandro Impagnatiello è un barman di 30 anni molto noto tra i frequentatori della movida milanese, in quanto ha lavorato in locali di prestigio come l'Armani Bamboo Bar. Impagnatiello viveva a Senago con Giulia Tramontano, che tra qualche mese avrebbe dato alla luce il loro bambino. L'uomo aveva già un figlio di sei anni, nato da una precedente relazione. Pare che i rapporti con la madre del bambino fossero buoni e i vicini hanno dichiarato di averlo visto spesso insieme al figlio.