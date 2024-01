Maltempo, scatta l'allerta meteo per temporali: ecco in quali regioni. Le previsioni meteo della settimana

Allerta meteo domani in diverse regioni per il maltempo. In settimana 20 gradi al Sud, 25 gradi in Sicilia con temperature dimezzate in poche ore nel weekend; al Nord neve a bassa quota in un catino ancora freddo, ma da sabato ulteriore crollo con minime fino a -7 / -9degC in Pianura Padana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase molto dinamica, con l’afflusso di aria piu mite ed umida da ovest e piogge deboli al Centro-Sud; in seguito arrivera una perturbazione intensa mercoledi 17 al Centro-Nord seguita da un affondo artico venerdi, sabato e domenica. Le previsioni.

Tempesta Irene arriva in Italia, forti temporali e intense nevicate: dove e quando colpirà. Le previsioni meteo