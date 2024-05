Amici 2023, le pagelle del serale: Anna Pettinelli Show (9), Martina e Mida emozionano (8), Holden divide (5), la giuria non convince (4), il Celentanesimo (10)

Arrivati alla fine della settima puntata del serale di Amici. Le sorprese e le discussioni sono state all'ordine della sfida e dei guanti lanciati dai professori che hanno creato momenti di alta tensione. Maria De Filippi si avvicina sempre di più agli allievi, con parole di incoraggiamento e di supporto quando li vede in difficoltà, come con Martina e Mida, mentre la gara si fa sempre più dura per tutti: la finale si avvicina sempre di più.

Andiamo a scoprire le pagelle di questo settimo appuntamento.