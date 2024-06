L'anticiclone Scipione arriva in Italia, picchi di 40 gradi: dove e quando, le previsioni meteo. «Temperature record»

L'anticiclone Scipione arriva in Italia. Caldo africano e temperature con picchi di 40°C. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il meccanismo di espansione del caldo è associato alla formazione di una lacuna barica iberico-marocchina tra isole Canarie, Marocco e Penisola iberica. Questa area depressionaria, con la rotazione delle correnti in senso antiorario intorno al suo centro, spinge da Sud verso Nord le masse d'aria sub tropicali continentali direttamente dal Sahara verso l'Italia. Attraversando il Mediterraneo queste masse d'aria si caricano anche di elevata umidità.

Ondata di caldo in arrivo sull'Italia, temperature in aumento con picchi di 39 gradi. Ecco dove farà più caldo (e quanto durerà)