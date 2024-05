Allevi, il ritorno sul palco emoziona: «Perdonate qualche nota fuori posto, suono con la mia anima»

«Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l’anima». In questo modo, un emozionatissimo Giovanni Allevi, è tornato ad esibirsi nella sua città ad Ascoli Piceno in un concerto, diverso da tutti gli altri. Un concerto vissuto con grande agitazione, al punto che per calmarsi, ha voluto cimentarsi subito al pianoforte e affidarsi a note che, dopo tante lacrime, gli danno la carica «per non darla vinta al destino avverso».