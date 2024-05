Tempo scaduto per i percettori dell'Assegno di inclusione che non si sono ancora recati dai servizi sociali nei loro Comuni di residenza. A giugno si vedranno sospendere il beneficio. Chi ha richiesto, e ottenuto, l'aiuto a dicembre, aveva 120 giorni di tempo a partire dal 26 gennaio, dunque fino a sabato scorso, per effettuare la cosiddetta “presa in carico”. Nel frattempo, la misura ha raggiunto, a sei mesi dalla partenza, quasi 700 mila nuclei. I numeri li ha snocciolati sabato la ministra del Lavoro Marina Calderone al Festival dell'Economia di Trento: «Con il pagamento del mese di maggio l'Assegno di inclusione, lo strumento che serve per sostenere la parte di assistenza all'inclusione sociale e lavorativa dei fragili, arriverà a 672.926 nuclei familiari. Poi ci sono 29 mila domande che sono in fase di istruttoria».