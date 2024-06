I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) hanno l’obbligo di presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. In caso contrario potrebbero andare in contro alla sospensione dell'erogazione. È quanto emerge da una circolare dell'Inps «Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”».

