Assegno inclusione, pagamento doppio a febbraio: ecco per chi e perché. Importi e simulazioni. Come usare la Carta Adi

Assegno di inclusione "doppio" a febbraio. Ma non per tutti, ovviamente. Chi ha già ricevuto (dal 26 gennaio) l'erogazione dell'importo spettante per il primo mese dell'anno, deve attendere il 27 di febbraio per il pagamento della seconda "rata" annuale. Ma, come previsto e spiegato in una recente circolare dell'Inps, dal 15 febbraio arriverà sui conti corrente di alcuni beneficiari anche l'importo di gennaio. È una questione tecnica, che dipende da quando il contribuente ha presentato domanda per ricevere l'assegno.

