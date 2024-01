Assegno unico, cosa cambia nel 2024: dagli importi aumentati ai requisiti e le soglie Isee. Tutte le novità

L'Assegno unico per i figli sta per cambiare. Con l'inizio del 2024, grazie alla rivalutazione all'inflazione, aumenteranno tutti gli importi e saliranno le soglie Isee. Potrebbero però esserci anche delle novità sui requisiti. Le famiglie potranno avere una piccola boccata d'ossigeno in più, dopo gli aumenti del costo della vita continuati senza sosta, anche se a un ritmo più lento rispetto al passato, negli ultimi mesi. Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambierà esattamente già da questo gennaio e quando arriveranno i pagamenti.

