Assegno unico, i pagamenti di maggio 2023: ecco le date dell'Inps. Previsti aumenti per il genitore vedovo (da giugno per massimo 5 anni)

Assegno unico maggio 2023. Ecco le date del pagamento previste dall'Inps. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge è intervenuta sulla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotta dal decreto legislativo del 2021. Si tratta in sintesi di un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per chi ha figli disabili. Si chiama assegno unico perché riunisce (dal marzo 2022) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni. Vediamo tutte le novità, compreso il calendario dei pagamenti.