Assegno unico, ecco i maxi pagamenti (con conguagli) di maggio: 272 euro medi in più per 512mila famiglie

Assegno unico, arrivano i pagamenti. E sono maxi-assegni perché prevedono, nella mensilità di maggio, anche importi a titolo di conguaglio finale. Si tratta di una elevata mole di riconteggi che recepiscono variazioni intervenute sul valore Isee e nel nucleo familiare oltre che gli interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina. Da qui i ritardi, che avevano preoccupato i percettori. «L'operazione di ricalcolo delle rate di assegno unico, necessaria alla luce delle variazioni della cornice normativa, ha interessato oltre 512.000 famiglie e complessivamente ha determinato un'erogazione aggiuntiva di circa 140 milioni di euro, con un credito medio per famiglia pari a circa 272 euro», si legge in una nota.

Il recupero di importi erogati in misura superiore a quanto spettante riguarda invece circa 378.000 famiglie, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro. In questi casi, l'importo medio della somma da restituire ammonta a circa 41 euro e sarà rateizzata in più tranche, il cui importo non sarà comunque superiore al quinto del debito totale. «Gli utenti - spiega il testo - saranno informati della variazione dell'assegno con un sms ed un messaggio e-mail e potranno approfondire le modalità di calcolo rivolgendosi al Contact Center oppure alle Sedi dell'Istituto».