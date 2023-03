Bonus 200 euro. Ancora circa un mese per i lavoratori senza partita Iva iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps per presentare la domanda di richiesta per l’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti entrato in vigore il 18 maggio 2022. Per le domande c'è tempo infatti fino al 30 aprile. In più, se si soddisfano i requisiti previsti dalla legge, si potrà ottenere anche l’integrazione aggiuntiva da 150 euro. A stabilirlo l'INPS in una circolare del 16 marzo scorso.

