​Bonus auto e moto: quali incentivi rimangono, per chi e come fare domanda. Ipotesi nuovi fondi sull'elettrico

I nuovi incentivi record fino a 13.750 euro per le auto elettriche si sono subito esauriti. In campo c'erano 200 milioni. Il governo non esclude che si possa aumentare il plafond di risorse, ma questo potrebbe eventualmente accadere solo se entro fine anno non saranno utilizzati tutti i fondi per ibrido o auto Euro 6.

Attraverso il piano voluto dal titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’esecutivo ha finora messo in campo quasi un miliardo per l’acquisto (anche con rottamazione) di auto, furgoni o moto meno inquinanti. Anche nell’ottica di rilanciare la produzione italiana di auto, lontana dal milione di veicoli auspicato dall’esecutivo. Vediamo nel dettaglio quali fondi rimangono per comprare quali auto.