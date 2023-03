Bonus bollette a famiglie con Isee fino a 15mila euro e 30mila per le numerose. Fatture luce giù del del 55,3% nel secondo trimestre

Bonus bollette in arrivo. Attuando quanto previsto dal governo nel decreto approvato lo scorso 28 marzo, l'Arera è intervenuta confermando i bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con livello Isee fino a 15.000 euro. Per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, il livello Isee sale da 20mila a 30mila euro.

Bollette luce e gas, ribassi dal 1° aprile? Non per tutti, le differenze tra mercato tutelato e libero

Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, intanto, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 2023 si riduce del 55,3%. Arera precisa che gli oneri generali di sistema vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche. Dal 1 aprile 2023, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.