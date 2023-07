Bonus bollette ovvero aiuti per pagare elettricità, gas e acqua per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Non sono tutti "nati" con l'ultima crisi internazionale legata all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e sono stati progressivamente attivati con provvedimenti di regolazione dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).