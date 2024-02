Btp Valore, conviene investire? Boom di richieste: il confronto con i conti corrente e deposito: ecco quanto si guadagna

Il Btp Valore al quarto giorno di collocamento supera i 16 miliardi raccolti. Oltre 52 mila contratti nella giornata di oggi. Il ministero dell'Economia lo scorso anno ha effettuato due emissioni, a giugno e ottobre, per un ammontare complessivo di oltre 35 miliardi. L'operazione di giugno si è chiusa con un risultato di 18,14 miliardi, quella di ottobre con una raccolta di 17,2 miliardi.

Per i piccoli risparmiatori c’è quindi fino a domani un’opzione in più per far fruttare la liquidità ferma sul conto corrente: è possibile accedere alla terza emissione del Btp Valore che, dopo il successo delle due obbligazioni simili collocate dal Mef lo scorso anno, punta a registrare un nuovo record. In alternativa al Btp Valore, però, continua ad essere possibile accedere a soluzioni sicure di risparmio, come il Conto deposito. Ci sono anche alcuni conti correnti interessanti. Vediamo nel dettaglio le differenze.

