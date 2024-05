Caldo africano, nuova ondata in arrivo: punte di 35 gradi. Dove e quando, le previsioni meteo

Nuova ondata di caldo africano in arrivo sull'Italia. Ma non dappertutto. Dal punto di vista meteorologico, la Penisola sarà divisa in due questo weekend e, in gran parte, anche per la prossima settimana. Al Nord proseguiranno le piogge, mentre al Centro-Sud clima estivo. Con punte oltre i 30 gradi. Una "lingua rossa", come si vede dalle cartine del centro meteorologico europeo, si avvicina. Vediamo insieme le previsioni.

