Candelaria Solorzano, la nuova "Gatta Nera" di Pino Insegno allontanata dalla Rai per un video compromettente: sui social sembra rollare uno spinello

E' finita ancora prima di cominciare l'avventura in Rai di Candelaria Solorzano. La modella argentina, 28 anni, che avrebbe dovuto prendere il posto di Ainett Stephens nei panni della "Gatta Nera" nel nuovo «Mercante in fiera» di Pino Insegno è stata infatti scartata all'ultimo. Lo scrive il Corriere della Sera. Motivo? Tutta colpa di una storia Instagram, rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela e da Dagospia , in cui la modella — in vacanza in barca con un gruppo di amici —, viene inquadrata nel momento in cui si prepara quello che assomiglia molto a uno spinello. «Che cosa diranno di fronte a questo video il meloniano a Pino Insegno e i vertici della Rai sovranista?» si chiede Dagospia.