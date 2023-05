Cannes 2023, le star senza tacchi sul red carpet: da Kate Blanchett a Jennifer Lawrence, ecco perché tutte si levano le scarpe

Non è un vezzo, né una questione di comodità. Già da qualche anno molte star hanno deciso di presentarsi senza tacchi, o addirittura a piedi nudi, sul red carpet del Festival di Cannes. Ma c'è un motivo dietro questa scelta, che non è - come si potrebbe pensare - una scelta di stile. Rappresenta infatti un piacevole gesto di ribellione nei confronti delle costrizioni imposte alle donne. Oltre che, spesso, un look memorabile.

Cannes 2023, le pagelle: da Lily Rose Depp a Levon Hawke e Iris Law, i figli rubano la scena a mamma e papà