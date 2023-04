Carta risparmio spesa 2023 al via da luglio: cosa è, requisiti, importi, Isee e a chi spetta il nuovo bonus

Carta risparmio spesa 2023 al via da luglio. Il nuovo bonus introdotto dalla legge di Bilancio di quest'anno sarà utilizzabile da tutte le famiglie che hanno i requisiti richiesti e potrà essere impiegata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta sarà nominativa ed è rivolta a coloro che hanno un Isee fino a 15.000 euro. Per ottenere il bonus non occorre presentare alcuna domanda, ma saranno direttamente i Comuni a comunicare l’accesso al beneficio. L'importo della carta è pari a circa 380 euro. Per accedere all'aiuto economico, è sufficiente recarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirare la prepagata.