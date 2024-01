Chiara Ferragni, l'Estetista Cinica: «Perché dovrei sputare in faccia a un'amica? Ho pensato: chiudo tutto»

Non tutti attaccano Chiara Ferragni: tra gli influencer, dopo settimane di silenzio, spunta la prima voce in difesa dell'imprenditrice digitale. La prima a difendere l'amica è Cristina Fogazzi, conosciuta sui social come "Estetista cinica", che in uno sfogo sulla sua pagina Instagram mette le cose in chiaro: «È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche? Perché devo venire qua a sputare in faccia ad una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso».