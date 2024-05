Chico Forti, cosa succede ora? Finirà di scontare la pena in Italia (ma potrebbe beneficiare della libertà condizionale)

In Italia continuerà a scontare l’ergastolo ma sottoponendosi alle leggi italiane potrebbe beneficiare della libertà condizionale. Chico Forti potrebbe uscire dal carcere e cominciare un periodo di libertà vigilata al termine del quale, se non avrà commesso ulteriori reati, potrà ottenere la piena libertà. In ogni caso Forti non tornerà in Italia da uomo libero: dovrà scontare la pena residua in base al diritto italiano, potendo accedere con il tempo a permessi premio, semilibertà e infine libertà condizionale.