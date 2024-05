Il 6 maggio 2024, l'Inps ha rilasciato una circolare significativa che porta con sé importanti novità per i lavoratori dipendenti e autonomi in merito agli indennizzi relativi al congedo parentale e ad altre prestazioni economiche. L'aggiornamento si basa sulla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie del 2023 e definisce i nuovi standard economici per l'anno corrente. Novità importanti riguardano anche i periodi di congedo riconosciuti in favore dei famigliari disabili in situazione di gravità. Ecco tutto quello che c'è da sapere.