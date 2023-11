Casi Covid in aumento, cosa fare in caso di tampone positivo? Le regole in vigore

I casi Covid in Italia sono attualmente in aumento e, secondo i più recenti dati dell'Istituto Superiore di Sanità, i ceppi virali in circolazione sono principalmente due: la nota variante Eris (che comprende ben il 52% dei contagi attuali), e la variante Pirola, in rapida crescita. La situazione ospedaliera resta sotto controllo, ma cosa occore fare in caso di tampone positivo?

Di seguito le regole e le raccomandazioni ad oggi in vigore su sulla gestione della malattia e la prevenzione dei contagi.