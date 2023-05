Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del terzo scudetto del Napoli

1 di 5

Cristiano Giuntoli, classe 1972, passa alla storia come il direttore sportivo del terzo scudetto del Napoli. C'è tanto, tantissimo di suo nel trionfo degli azzurri. A lui si devono, infatti, le brillanti operazioni di mercato che hanno portato dei veri e propri top player a molti poco noti e sempre tenendo in considerazione il bilancio mantenendo in ordine i conti. A l'ombra del Vesuvio ha portato nomi del calibro di Osimhen, Lobotka, Kim solo per citarne alcuni. Il suo colpo da maestro, il suo capolavoro, resta, però, l'acquisto di Kvaratskhelia. Il georgiano era un vero e prorpio sconosciuto e si è rivelato l'asso dei partenopei.