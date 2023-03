Dieci cose da fare a Paestum nel week end del Wine Festival

Paestum entra nella stagione 2023 in stato di grazia. Tre ristoranti con cinque stelle (due il Tre Olivi del Savoy Beach, una Arbustico, una Le Trabe a cui si aggiunge una verde), un sistema di caseifici attrezzati per l’accoglienza, una bella rete di ristoranti e trattorie per tutti i gusti e tutte le tasche dove si incrociano la cucina di mare e di terra, agriturismi, spiagge, colline da visitare. Insomma, un vero Eldorado paesaggistico e gastronomico che sta diventando un punto di riferimento per gli appassionati. Tutto ruota attorno ad una delle più belle e grandi aree archeologiche del mondo.

Ecco dieci cose da fare assolutamente.