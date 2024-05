Dieta Mediterranea, i cibi “dimenticati” che fanno bene alla salute: ecco i cinque alimenti

Non solo olio extravergine di oliva, legumi, frutta e verdura di stagione. La dieta mediterranea è fatta di molti altri alimenti troppo spesso trascurati, quasi dimenticati, ma che sono centrali nel regime alimentare più salutare per eccellenza. Uova, latticini, noci, semi, spezie e anche vino rosso sono componenti “vitali” della dieta mediterranea e che, secondo una review pubblicata sul Journal of Translational Medicine, condotta da un gruppo di università dei paesi del Mediterraneo: l'Università di Catania, di Parma, la Politecnica Delle Marche, l'IRCCS Neuromed di Pozzilli e dall'Universidad Europea del Atlántico in Spagna, sarebbero invece sottovalutati.

A puntare i riflettori sugli alimenti “Cenerentola” della dieta mediterranea saranno i numerosi protagonisti, medici, artisti, sportivi, associazioni e istituzioni, che prenderanno parte alla seconda edizione del Festival dei Cinque Colori, che si è aperto oggi al Maschio Angioino di Napoli e che si concluderà il prossimo 19 maggio. «Il numero ‘cinque’ è il simbolo ricorrente del Festival perché è il numero che rappresenta i cinque colori del benessere: rosso, verde, viola, bianco e arancione, legati agli alimenti che non possono mancare in un'alimentazione equilibrata e le cui sfumature coprono l'intera gamma delle componenti della dieta mediterranea» commenta Maria Teresa Carpino, Presidente Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival dei Cinque Colori. Ma quali sono i cibi “dimenticati” che fanno bene alla salute?