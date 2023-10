Separarsi e divorziare in una sola soluzione, con un procedimento unico, che significa velocizzare i passaggi burocratici, pagare una sola vola l’avvocato e anche il contributo unificato. È stato stabilito dalla riforma Cartabia per snellire le cause, smaltire gli arretrati ed evitare un doppio conflitto tra coniugi in rotta. Una novità in vigore da febbraio e applicata in diversi tribunali, ma avversata da alcuni giudici. Ora sul punto è intervenuta la Cassazione: la Suprema Corte ha stabilito che le ormai ex coppie possano presentare una domanda congiunta e cumulativa per separazione e divorzio, in modo da avviare lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi, scongiurando doppi conflitti e stravolgimenti successivi.