El Niño, cos'è il fenomeno meteo che causa gli eventi estremi in tutto il mondo: oltre 30 morti e 60 dispersi in Brasile, in Kenya 200 vittime

In Brasile oltre 30 morti e 60 dispersi dopo il crollo di una diga. Il Kenya è da settimane sotto fortissime piogge che hanno causato 200 morti. Dietro gli eventi estremi che stanno interessando il globo nell'ultimo periodo c'è il fenomeno di El Niño ma per diversi agisce anche il cambiamento climatico. Nonostante sia terminato, spiega Francesco Nucera di 3bMeteo, il fenomeno de El Niño continua ad avere impatti ritardati sul globo, non solo sulle temperature da record, ma anche sui pattern meteorologici.