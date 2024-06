Elezioni europee, chi sono gli eletti? Da Vannacci a Salis, passando per Bonaccini, ecco chi entrerà all'Europarlamento

Elezioni europee, chi sono gli eletti all'Europarlamento? Da Vannacci a Salis, passando per Bonaccini, Strada e Decaro, sono molti i nomi già confermati da YouTrend, che sul suo account X ha pubblicato i primi risultati. Ma in che modo viene stabilito chi è eletto? Il meccanismo di elezione è complesso, con diversi fattori che influenzano i risultati finali, dal peso delle preferenze alle eventuali rinunce. In teoria, infatti, i candidati vengono eletti in base alle preferenze espresse dagli elettori. Ogni elettore ha avuto la possibilità di esprimere da una a tre preferenze, indicando i nominativi dei candidati che desidera vedere tra gli scranni del Parlamento Europeo. Per eleggere parlamentari, è fondamentale che la lista abbia superato la soglia del 4%. Nel caso in cui sulla scheda non venga indicata alcuna preferenza, il voto varrà soltanto per la lista (non andrà dunque ai capilista).

