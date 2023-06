Eredità Agnelli, ecco il patrimonio conteso di Marella Caracciolo: 160 milioni tra ville, opere d'arte e gioielli

Nei conti bancari, Marella Caracciolo, aveva contanti per 6,6 milioni, possedeva terreni e ville per un valore di mercato di 67 milioni e nelle sue case custodiva opere d'arte e gioielli per 54 milioni. Donna Marella, morta nel febbraio 2019, sedici anni dopo il marito Gianni Agnelli, ha lasciato tutto ai nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann. Compresa una Panda 4x4 del 2013. In totale un patrimonio da circa 160 milioni. Ed è proprio questa eredità che ha messo contro madre, figli e fratellastri. Ma andiamo con ordine.

Eredità Agnelli, sospesa la causa di Margherita contro i fratelli Elkann: cosa sappiamo sulla battaglia legale