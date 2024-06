I risultati delle Europee 2024 sono stati chiari. Gli europarlamentari che andranno a Strasburgo sono quasi tutti già decisi, tranne in alcuni casi dove spetta ancora prendere una decisione definitiva. Sei i campani che andranno al Parlamento europeo ma potrebbero diventare sette. In caso di rinuncia di Mimmo Lucano, infatti, potrebbe subentrare Francesco Emilio Borrelli per l'allenza Verdi e Sinistra. Ma chi sono i futuri europarlamentari campani e prossimi ad occupare un banco a Strasburgo?