Quando cominciano gli Europei? Il calendario delle partite, i gironi, le formazioni e le favorite

Gli Europei 2024 sono ormai a un passo con l'Italia che si è preparata a lungo a Coverciano. Gli Azzurri cercheranno di difendere il titolo della scorsa edizione, quando nel 2021 è arrivato il successo in finale contro l'Inghilterra. Fondamentali in quell'occasione sono stati i calci di rigore che hanno permesso poi a Chiellini e compagni di alzare al cielo il trofeo. Dopo alcuni problemi con gli infortuni, Luciano Spalletti ha definito i 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione tedesca. Da Donnarumma a Bastoni passando per Barella e Pellegrini fino a Scamacca e Retegui, il gruppo azzurro cercherà di tenere testa alle favorite Inghilterra e Francia.