Eurovision 2024, ci siamo quasi. A partire da domani sera, l'evento musicale più importante d'Europa approderà sulle tv di milioni di persone, pronte a tifare e votare per i propri cantanti in gara. L'Italia, già in finale insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, gareggerà con "La noia" di Angelina Mango, tagliata di otto secondi per via del regolamento del festival.

Eurovision 2024, la guida completa: quando va in onda, dove vederlo, conduttori, cantanti, lo spoiler su Angelina