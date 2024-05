Alla fine ci pensa Kvaratskhelia a salvare un Napoli capace di andare in vantaggio e poi finire all'inferno in due minuti. La Fiorentina aveva la vittoria a un passo e anche la conseguente qualificazione europea certa. Ma il gol del georgiano ha almeno rimandato il verdetto.



Azzurri bravi a segnare con Rrahmani, poi di nuovo in bambola quando Biraghi e Nzola ribaltano il risultato prima dell'intervallo. Calzona non riesce a cambiarla nel finale con i cambi. Il solito Napoli che ormai non sorprende più.