Il primo tempo è un incubo in cui sembra aprirsi una crisi profonda per i campioni d’Italia in carica. La gara sembra la fotocopia di quanto visto a Frosinone. Con delle aggravanti. Il Napoli non ha accusato solo la fisicità del Grifone incassando il colpo di Bani al tramonto del primo tempo, ma non è riuscito neppure ad impensierire Martinez. Troppo lenta e prevedibile la manovra degli azzurri che franavano sulla grande muraglia ligure tra centrocampo e difesa. Nella ripresa, la reazione arriva dopo il colpo che poteva sembrare del ko. I cambi di Garcia sono indovinati, la squadra cambia uomini, passo e modulo. L’orgoglio dei campioni d’Italia fa il resto. Bene anche l’ingresso di Cajuste che serve l’assist per Raspadori (altro nuovo entrato a cui bisognerà trovare una collocazione) ed a metteree lo zampino sul pareggio di Politano.