Grande Fratello, le pagelle: è tornata sua Maestà Beatrice (10), Anita il mistero della casa (3), Paolo come Riley (3), Mirko basta (5)

Anno nuovo vita nuova? Non per il Grande Fratello che al suo ritorno su Canale 5 si conferma essere tra i reality più soporiferi di questa stagione televisiva. Più lento di una nenia dell'antica Roma e più efficace della camomilla con melatonina. Anche la 30esima puntata del Gf andata in onda ieri sera è stata al grido di "ma quando finisce?". Beatrice torna, Garibaldi viene ancora ripreso, Topazia continua a non capirsi che lingua parli. Tutto uguale, dunque vediamo le pagelle della serata di lunedì 8 gennaio.