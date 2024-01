Guerra asimmetrica si avvicina, la Cina pronta a schierare il nuovo drone stealth da combattimento. «Impossibile da intercettare»

La guerra asimmetrica si avvicina e la Cina si prepara. Il drone stealth CH-7 ha completato i test e il suo sviluppo dovrebbe terminare quest'anno. Lo sviluppo dovrebbe essere completato entro la fine del 2024, con test sul prototipo che verificheranno le eccezionali prestazioni dell'aereo e l'efficacia del progetto. Così ha svelato il Global Times in base a quanto indicato Aerospace CH UAV Co Ltd, la società sviluppatore del drone.

