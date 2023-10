Hamas, le due cellule dormienti in Israele (pronte ad essere attivate) in caso di assalto a Gaza: cosa può succedere ora?

Da qualche parte in Israele ci sarebbero «due cellule dormienti» di Hamas: se Tsahal entrerà nella Striscia di Gaza con i carri armati, i terroristi entreranno in azione. Come, al momento non è dato sapere, ma molti ipotizzano con degli attentati suicidi. Sui tavoli degli apparati di sicurezza e intelligence europei, da quando sabato mattina Hamas ha lanciato un'offensiva senza precedenti, si susseguono i report che arrivano dalle fonti sul territorio e dai Paesi alleati. Analisi e scenari foschi. Che hanno tutti la stessa premessa: la debacle delle forze di sicurezza israeliane, a partire dall'intelligence, sarebbe dovuta alla troppa fiducia nelle informazioni elettroniche a scapito delle fonti umane.