Con l'arrivo di giugno, torna in primo piano l'Imu, una delle principali imposte che gravano sugli immobili in Italia. Le esenzioni per l'abitazione principale e le riduzioni previste per il 2024 offrono alcune agevolazioni, ma è cruciale essere informati sulle specifiche del proprio Comune per evitare errori e sanzioni.

La scadenza imminente del 17 giugno 2024 richiede attenzione e preparazione da parte di tutti i soggetti interessati. Ecco allora una guida per capire chi deve pagare l'Imu, entro quando, come farlo e quali sono le esenzioni e agevolazioni disponibili.