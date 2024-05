Intelligenza artificiale: tutti i protagonisti dell'evento di MoltoFuturo e del Mattino

Dove ci porterà l'intelligenza artificiale? Come cambierà il modo di lavorare, sviluppare relazioni e gestire processi operativi con clienti, colleghi e partner? Tante domande, una sola certezza: l'intelligenza artificiale, se ben governata, offrirà grandi opportunità per creare nuovi modelli e migliorare quelli esistenti. In tutti i campi, dalla pubblica amministrazione all'università, dall'informazione all'intrattenimento. È questo il senso dell'evento di Moltofuturo e Il Mattino, live dal campus Federico II di San Giovanni a Teduccio.