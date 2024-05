Iovino-Fedez, le telecamere hanno ripreso tutto: la rissa al The Club, la ragazza bionda e il racconto dei vigilantes: «Il rapper era lì mentre lo picchiavano»

Si tinge di giallo la questione del pestaggio a Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, già presunto amante di Ilary Blasi: l'uomo del caffè, il giovane da cui la ex moglie di Francesco Totti sarebbe andata appunto per un caffè - come raccontato da lei stessa nel suo docufilm su Netflix - e che aveva poi fatto esplodere il caso, fino alla fine del loro matrimonio. Iovino la notte del 22 aprile scorso era stato aggredito da un branco di 8-9 persone, e secondo quanto riportato da alcuni testimoni, scrive oggi il Corriere della Sera, quella notte tra i presenti ci sarebbe stato anche Fedez.