Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Greta maestrina ruba cocchi (3), Rosanna peperina (7), Marina «vola alto» in Italia (4), Daniele da clonare (8)

«Siamo arrivati sani e salvi a quasi un mese di Isola dei Famosi 2024». Con questo messaggio Vladimir Luxuria apre la puntata di ieri sera del reality in onda su Canale 5. La prima cosa che ci viene in mente a sentire queste parole è: “Vladimir voi sarete arrivati anche a quasi 30 giorni, ma i telespettatori stanno sopravvivendo?”. Visti gli ascolti che non decollano la domanda pare alquanto retorica e se a questo aggiungiamo anche il fuggi fuggi generale che molti naufraghi hanno preso dopo qualche giorno in Honduras diciamo che il flop del programma è ormai segnato, ma la speranza è l'ultima a morire. Vediamo dunque cosa è accaduto nella puntata andata in onda ieri, lunedì 6 maggio, e le nostre pagelle.