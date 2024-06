Kevin Spacey sul lastrico scoppia in lacrime: «Non ho più soldi». La casa all'asta e i milioni da dare agli avvocati

Sembrano lontanissimi i tempi in cui, nei panni del presidente degli Stati Uniti Frank Underwood, dominava il mondo senza guardare in faccia a nessuno, nella fortunatissima serie tv House of Cards. Dopo gli scandali del #metoo e le tante cause da cui si è dovuto difendere, Kevin Spacey, uno dei più grandi attori della sua generazione, è sul lastrico, con milioni di dollari di conti degli avvocati da pagare.

Il due volte premio Oscar è scoppiato in lacrime in un'intervista con il controverso anchor britannico Piers Morgan, la prima a tutto campo da quando nel 2017 è stato al centro di una bufera #meToo in chiave gay, accusato di molestie da di un giovane attore. Spacey di recente è stato costretto a mettere all'asta giudiziaria la sua casa di Baltimora: una fine ingloriosa per il volto di American Beauty e I soliti sospetti.

Il dramma di Kevin Spacey

«Non so più dove andrò a vivere», ha detto Spacey nel colloquio di un'ora e mezza in onda su YouTube. «Mi sono comportato male», ha ammesso Spacey, e alla domanda dell'intervistatore ha precisato: «Sfidavo le regole. Allungavo troppo le mani. Toccavo sessualmente qualcuno in un modo che all'epoca non sapevo non sarebbe stato gradito». Intanto in Italia sta per arrivare il prossimo venerdì su Discovery + il documentario in due puntate di Katherine Haywood 'Kevin Spacey - Dietro la Maschera' in cui dieci uomini - giovani attori dell'Old Vic di Londra, comparse dei set più famosi di Hollywood, ma anche ex marine che il pluripremiato attore ha incontrato nel corso della sua vita - raccontano di esser stati molestati.