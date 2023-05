Khvicha Kvaratskhelia, l'uomo venuto dalla guerra che ha spaccato il campionato

Khvicha Kvaratskhelia è nato a Tbilisi il 12 febbraio 2001 ed iniziato la sua carriera nelle giovanili della Dinamo Tbilisi. Ha esordito in prima squadra nel 2017 e dopo poco mesi si è trasferito al Rustavi. Successivamente ha giocato in Russia, prima nella Lokomotiv Mosca e poi nel Rubin Kazan. Dopo essere tornato in patria nel 2022 alla Dinamo Batumi, approda al Napoli la scorsa estate. Suo padre, Badri Kvaratskhelia, è un ex giocatore e allenatore.