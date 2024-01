Lazio-Napoli in dieci meme: più rovesciate che emozioni, svelata la vera tattica di Mazzarri...

Anche se un po’ lungo, bella comunque l’idea dell’allenamento a porte aperte tra Napoli e Lazio. Ora qualcuno mi può dire quando inizia la partita vera grazie — Uzimè (@Rnaples7) January 28, 2024

Sarà difficile per la scienza trovare un nuovo calmante naturale più potente della sfida tra, consumata - letteralmente - ieri pomeriggio all’di Roma. Novanta minuti più recupero di puro godimento per tutti quelli che fanno fatica a cadere tra le braccia di Morfeo, con l’unica vera emozione targatache si traveste per un attimo dae per qualche secondo ci fa contorcere il fegato: per fortuna la terna arbitrale ci salva e finisce per direttissima nella lista nera dell’attaccante biancoceleste per avergli annullato il gol della vita. Altro zero a zero, altro mezzo miracolo dell’acciaccata banda: alla fine tirare in porta non è sta gran cosa, dai.