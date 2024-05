Maltempo Veneto e Friuli Venezia Giulia: frane e allagamenti. Italia spaccata: nubifragi al Nord e 30 gradi al Sud. Le previsioni

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, violenti nubifragi si sono abbattuti su Veneto e Friuli Venezia Giulia: difficile la circolazione del traffico in varie zone, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati. Dopo una giornata e una notte di emergenza, a Milano e in provincia, il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il livello del Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume è ancora poco sotto i margini. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua ma si teme un peggioramento in serata. L'Italia resta ancora spaccata oggi (giovedì 16 maggio), con forti temporali e nubifragi al Nord e caldo africano al Sud, con picchi di 32 gradi.