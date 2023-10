Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui. Difenderò nostra figlia»

La relazione, dice lei, era finita da tempo. Sicuramente gli imbarazzanti fuorionda che sono circolati in questi giorni a Striscia la Notizia, in cui Andrea Giambruno scherzava con varie colleghe agitando il ciuffo, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E Giorgia Meloni ha deciso di rendere pubblica la fine della loro relazione con un comunicato su Instagram: «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra».

C'è chi parla di ritorsioni, di guerre interne, di vendette. Di certo, la scelta di Giorgia esula dalla sfera personale. E, a quanto sembrerebbe, è stata una scelta quasi obbligata. Almeno nei tempi. Perché lei, la prima premier donna d'Italia, che ha sempre rimarcato di non camminare un passo dietro agli uomini, non solo si è ritrovata un uomo che evidentemente non ha saputo starle accanto, ma il più delle volte l'ha messa in imbarazzo costringendola a riparare all'ultimo minuto. Non stavolta però.